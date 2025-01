Scuola e viabilità, il confronto è acceso

"La realizzazione della nuova scuola ’Fai Bene’ non comporterà nuove lottizzazioni legate alla sua costruzione". Lo hanno detto gli assessori Mattia Morolli e Juri Magrini, intervenuti l’altro giorno alla partecipato assemblea dell’associazione Quartiere 5 Rimini Nord, moderata dal presidente Stefano Benaglia. Che è stato il primo a sollevare dubbi ("dubbi che non ho fugato del tutto") sui ’mattoni scolastici’. "La scuola che sorgerà in via Verenin Grazia è necessaria, sarà baricentrica tra Rivabella e Torre Pedrera – insiste Morolli –, dotata di palestra, laboratori, mensa. Stiamo già lavorando sulla viabilità di zona. E la scuola non è legata a nuove palazzine". Si tratta di una primaria (elementare) con 10 classi. Entro marzo il progetto andrà in consiglio comunale, e nel 2025 Inail farà il bando per affidare i lavori (il Comune rende disponibile il terreno). Verrà chiusa, per ’far posto’ alla nuova, la vecchia scuola di Torre Pedrera. "Per il comparto di Rivabella – polemizza Benaglia – è stato evidenziato come le nuove costruzioni non porteranno nulla alla cittadinanza, tranne che un aumento di traffico sulla via Coletti e strade limitrofe, visto che nella rinegoziazione del piano particolareggiato è stata stralciata la scuola elementare come opera da lasciare alla cittadinanza". Alcuni cittadini hanno invitato a iniziare con decisione un percorso che arrivi alla costruzione di una nuova scuola a Rivabella, superando i limiti dell’attuale che rende l’offerta formativa molto limitata. Sul finale dell’incontro si è parlato della manutenzione del lungomare e della mancanza di pensiline e panchine alle fermate dell’autobus. "È apparso chiaro – aggiunge il presidente dell’associazione Q 5 – come il nuovo lungomare abbia impattato in maniera importante i conti comunali ed è stato ammesso che al momento c’è una difficoltà a reperire risorse per provvedere alla manutenzione". Sono stati presi impegni sulla tempistica che vedranno l’inizio della manutenzione per la primavera di quest’anno. È stato dato inoltre spazio alle domande e alle considerazioni dei cittadini che si sono susseguiti in vari interventi tutti orientati a segnalare situazioni di difficoltà del vivere quotidiano. "Questi momenti di confronto e di dialogo tra istituzioni e cittadini si sono persi in questa stagione politica fatta di decisioni calate dall’alto e che hanno nei social la loro divulgazione – chiosa Benaglia –. A breve organizzeremo un nuovo evento per parlare di turismo e destinazione turistica". Dalll’amministrazione comunale arriva l’annuncio di una serie di incontri, in tutti i quartieri, con i vari Comitati e i residenti, su temi specifici. A partire da sicurezza, verde, manutenzione, sanità. E, non da ultimo sulle previste ricadute positive che avranno sul turismo le nuove cupole per eventi e spettacoli alla Fiera.