"Scuola Repubblica pronta nel gennaio 2026"

Inizia tra pochi giorni un altro anno scolastico e tante famiglie si chiedono quando sarà pronta la nuova scuola primaria Repubblica: oltre 200 bambini (dai 6 agli 11 anni) da oltre un anno sono già stati trasferiti in altri plessi cattolichini in seguito alla demolizione della vecchia scuola in centro città e con conseguente nuovo cantiere partito da tempo proprio su tale sito. Ma ora il conto alla rovescia per la nuova scuola primaria pare essere già partito: "Stiamo lavorando seguendo il cronoprogramma – conferma il dirigente Baldino Gaddi – Pensiamo di poter progettare il rientro degli alunni nella nuova scuola per gennaio 2026, dunque al termine della vacanze natalizie, stiamo correndo per essere pronti per quella data".

Il progetto per il nuovo plesso prevede un auditorium e una palestra di 200 metri quadrati a doppia altezza, la mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta con una copertura in pergolato dove saranno presenti pannelli solari. Insomma una struttura all’avanguardia e con molte novità tecniche. L’intervento costerà circa 7 milioni di euro. "A coprire i costi di realizzazione della nuova scuola – ha ribadito tempo fa l’amministrazione – sono previste quattro linee di finanziamento: contributi pubblici del ministero dell’Istruzione per 2,3 milioni di euro circa e altri 900mila da Gse (Gestore servizi energetici), una quota di avanzo libero dal bilancio (773.749,08 euro), stanziamento di bilancio da entrate straordinarie (1.387.548 euro) e l’accensione di un mutuo (1,69 milioni di euro)". E per l’anno scolastico che va a cominciare l’amministrazione comunale ha confemato il trasporto gratuito per tutte le famiglie che avrebbero avuto i loro figli alla scuola Repubblica e che invece anche per i prossimi mesi saranno trasferiti nelle scuole a monte della ferrovia (medie Filippini, elementari Torconca ed elementari Carpignola).

Luca Pizzagalli