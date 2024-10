"Scuola ’Saffi’, cantiere a rilento. Il sindaco parli con le famiglie"

I ritardi dei lavori alla scuola media ’Saffi’ preoccupano. Gli insegnanti temono che nemmeno alla fine di dicembre il cantiere sarà finito. I ritardi già accumulati dalla ditta hanno costretto il Comune di Santarcangelo a trasferire temporaneamente 10 classi. Da settembre 6, 3 prime e altrettante seconde, fanno lezione alla ’Pascucci’, mentre 4 terze sono a San Vito. "Chi risponderà dei disagi causati agli studenti della ’Saffi’ e alle loro famiglie – attacca Barnaba Borghini, capogruppi di Alleanza civica – Senza dimenticare i docenti, costretti a tour de force" per recarsi da una sede all’altra per fare lezione. L’amminstrazione aveva promesso che i ragazzi sarebbero rientrati alla ’Saffi’ dopo le vacanze di Natale. Borghini inviva il sindaco Filippo Sacchetti a "trovare il tempo, tra tagli di nastri e tour in Valmarecchia con i candidato alle regionali, per aggiornare le famiglie sull’evoluzione del cantiere".