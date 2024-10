Sergio nuovo direttore generale di Rtv

Roberto Sergio è il nuovo direttore generale di San Marino Rtv. Lo ha stabilito il consiglio di amministrazione della Rai, riunito ieri in Viale Mazzini. Cda presieduto da Antonio Marano in qualità di consigliere anziano, alla presenza dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi nel quale è stato designato il direttore generale corporate Roberto Sergio per la carica di dg ad interim della tv di Stato. Nato a Roma nel 1960 e laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni, Sergio ha iniziato la sua carriera professionale nel 1985 presso Sogei Società Generale d’Informatica Spa. Il passaggio in Rai nel 2004 come direttore dell’area Nuovi Media ha rappresentato una svolta significativa per la sua carriera. Da allora, ha ricoperto ruoli chiave, inclusa la presidenza di Rai Way e la direzione della Direzione Radio, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e all’innovazione dei servizi dell’azienda. La San Marino Rtv fino al marzo scorso, mese nel quale ha rassegnato le dimissioni, era stata retta dal giornalista Andrea Vianello. La segreteria di Stato per il Turismo, con delega all’informazione, "esprime sincera soddisfazione per la nomina di Roberto Sergio quale direttore generale ad Interim della San Marino Rtv – dice il segretario di Stato Federico Pedini Amati che il nuovo dg lo aveva incontrato a Roma appena qualche mese fa, proprio per mettere al centro la questione della tv di Stato, ormai da troppo tempo senza una guida e in difficoltà – La nomina di una nuova guida era considerata dalla segreteria di Stato prioritaria e urgente". Fin dal primo giorno del suo nuovo mandato, "il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati – sottolinano dalla Segreteria – si era attivato affinché il troppo lungo periodo di assenza di un direttore generale che guidasse le scelte strategiche della San Marino Rtv, terminasse. Il ruolo di dg è un determinante per il sistema dell’informazione sammarinese, una posizione per la quale serviva un uomo di alto profilo e di comprovata esperienza quale è Roberto Sergio, fino poche settimane fa amministratore delegato Rai, al quale va il più sentito ‘in bocca al lupo’ per l’impegno e al quale viene garantita fin d’ora la massima collaborazione delle istituzioni".