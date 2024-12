Sessanta eventi per cogliere l’anima del Natale

Un Natale diverso nei luoghi dove fermare la fretta e aspettare l’anima. Saranno oltre 60 gli eventi in programma a Santarcangelo durante le festività fino a 6 gennaio. L’inaugurazione è in programma domenica alle 17, con l’accensione delle nuove luminarie, il grande albero al Combarbio di Eron e il presepe meccanizzato Gualtieri in piazza Balacchi. Le iniziative quest’anno sono promosse dal Comune in collaborazione con la Consulta del volontariato, FoCuS, Pro Loco, Città Viva e il festival "Luoghi dell’Anima – Italian film festival" , per un grande omaggio a Tonino Guerra e Pino Boschetti. Tra le conferme, il pino di Natale che Eron ha dedicato proprio a Boschetti, con "E’ zòch ad Ndêl" di Manolo Benvenuti. Tra le novità assolute, la nuova illuminazione del centro che ricorda una nevicata. Anche la rocca Malatestiana sarà illuminata con l’associazione Noi Della Rocca, mentre il festival Luoghi dell’Anima trasformerà via Don Minzoni in una walk of fame con foto dei protagonisti e manifesti dei film in programmazione, con due aiuole in piazza Marconi per arrivare al Supercinema.

"Diceva il maestro Guerra che bisogna creare luoghi per fermare la nostra fretta e aspettare l’anima _ dice il sindaco Filippo Sacchetti _ Seguendo la sua indicazione, le iniziative di quest’anno ruotano intorno a tre elementi centrali: il Natale, la città e la cultura, riunendo la comunità intorno al pensiero e all’arte di due maestri come Tonino e Boschetti. Dopo l’inaugurazione partirà il festival del cinema, per culminare nella settimana natalizia e proseguire nel segno della musica, senza dimenticare gli appuntamenti conviviali e solidali". "La sinergia tra tutti i soggetti coinvolti è stata massima per una connessione tra il festival Luoghi dell’Anima e il Natale _ spiega Andrea Guerra _ Non è un caso che ‘anima’ sia una delle parole più citate da Tonino. Il festival si svolgerà al Supercinema dal pomeriggio fino a sera, ospitando presentazioni di libri e diari d’autore, proiezioni di film e tanto altro con artisti di calibro internazionale".

Già partiti anche i mercatini natalizi. Il 10 dicembre si terrà un evento con la Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, il 14 dicembre è in programma la Camminata della pace, il 15 il concerto del coro Magnificat, mentre saranno tre le mostre aperte d’arte contemporanea in città: ‘Lineare’ di Marco Neri e Graziano Spinosi, quella di Dario Beltrambini e l’esposizione di Francesco Maestri. Non mancheranno serate in musica, arte di strada, la storia dell’hip hop al Supercinema (30 dicembre) e la maxi festa di Capodanno in piazza con videomapping, dj e locali aperti. In programma per tutto il periodo l’Oscar delle vetrine.

Rita Celli