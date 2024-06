Settimana dei bambini,. Bellaria Igea Marina fa il pieno di visitatori

Settimana dei bambini 2024 col botto. "Per 7 giorni la città si è trasformata in un grande parco divertimenti, con eventi diffusi, dedicati ai bambini e a tutta la famiglia, nei centri pedonali e nelle spiagge. "Si conclude una settimana importante per la nostra promozione turistica, studiata per dare il la alla partenza, in un periodo di basso interesse e frequenza per cui bisognoso di un intervento mirato", spiega il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi. "Le strutture ricettive hanno così avuto uno strumento in più per le loro vendite e contestualmente, l’evento anima anche la città portando più gente nelle isole pedonali a favore del commercio e dei pubblici esercizi. Inoltre nel weekend abbiamo organizzato il Memorial Pavirani, storico torneo di calcio riservato agli arbitri e l’esposizione dei mattoncini Lego, aggiunti alla bellissima manifestazione del Triathlon: la città ha offerto tanto a residenti e turisti".