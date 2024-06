Sica rieletto si taglia la barba in pubblico

La vittoria elettorale a Montefiore per il sindaco Filippo Sica si è portata via la barba. Mantenendo fede ad una simpatica scommessa il sindaco per festeggiare la vittoria si è fatto tagliare pubblicamente la bianca barba. "Nelle ultime settimane percorrendo il territorio e portando i saluti alle famiglie – ha spiegato Taini (recordman eletto in consiglio comunale con 173 preferenze) – ci siamo confrontati su quanto fosse intensa la campagna elettorale e così Filippo mi ha detto che, in caso di vittoria, si sarebbe tagliato la barba".