Smau, Scm vince il premio innovazione

Scm Group è tra le eccellenze imprenditoriali del made in Italy premiate all’ultima edizione di Smau, il Salone annuale dell’innovazione di Milano. Il gruppo riminese, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali, si è aggiudicato il Premio Innovazione 2024 per il progetto ‘Solutions Library’. Trasformazione digitale e open innovation, temi chiave dell’edizione 2024 di Smau. Sono anche i concetti alla base di questo nuovo servizio ideato e sviluppato da Scm Group: una libreria di soluzioni tecniche per collaboratori e clienti, che sfrutta l’intelligenza artificiale per processare il sapere tecnico aziendale, classificarlo dinamicamente, e renderlo disponibile ai destinatari che ne necessitano, nelle modalità e nei tempi richiesti. A ritirare il premio per il gruppo è stata Alessandra Benedetti, digital transformation&business remodeling director, che ha illustrato obiettivi e vantaggi del nuovo progetto. "Solutions Library si inserisce in un piano strategico più ampio – ha affermato – che consiste nell’offrire ai clienti, oltre al prodotto, anche software e servizi di valore per costruire una relazione continuativa e condivisa".