‘Solo Musica Italiana’ con la Corale San Marino. Un concerto dedicato ai classici della canzone italiana interpretati dalla Corale accompagnata da una band dal vivo. Appuntamento fissato per venerdì e sabato, alle 21, al Teatro Titano. Sarà un viaggio emozionante attraverso alcuni dei brani più iconici di artisti come Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Vasco Rossi, Antonello Venditti, Loredana Bertè, Nada. "La serata – dicono dalla Corale San Marino – proporrà una selezione musicale coinvolgente e appassionata, perfetta per celebrare le diverse sfumature della cultura musicale italiana". Grazie agli arrangiamenti originali, che mescolano la potenza del coro con la grinta della band composta da Mattia Guerra alle tastiere, Danilo Bucci al basso elettrico, Simone Arduini alla chitarra elettrica e Pasquale Montuori alla batteria, i successi senza tempo della musica italiana prenderanno nuova vita sul palco del Titano valorizzati anche dalla voce solista di Cristina Di Pietro.