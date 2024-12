Squadre di cani e padroni si sfidano nella gara di fiuto

Il parco dietro la chiesa di San Francesco, in viale Avellino, sarà teatro oggi della gara ‘Nosework scent detection Acsi’. La competizione, riservata ai cani al livello debuttanti, metterà alla prova le loro doti olfattive nella ricerca di essenze di ginepro nascoste in scatole, nell’area verde e sui veicoli. L’evento inizierà alle 9 e coinvolgerà le squadre formate da cani e proprietari. Si tratta di un’attività ludico-sportiva che riprende le tecniche utilizzate dai cani antidroga, con l’obiettivo di valorizzare il fiuto. Organizzatrice della gara è Martina Simonazzi, educatrice cinofila e istruttrice specializzata in sport di fiuto.