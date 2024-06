Stadio e campi sportivi, ecco il bando

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento dello stadio e dei campi da gioco del centro sportivo Nicoletti. Si tratta di un’ampia fetta della quale il Comune manterrà in gestione diretta solo la palestra di boxe, della pista di atletica leggera e della zona lanci. La concessione, che durerà 15 anni, comprende lo stadio centrale in erba sintetica con le tribune, spogliatoi, locali e uffici del sottotribuna, bar, antistadio con gli spogliatoi all’interno dell’edificio che ospita la palestra, nonché l’antistadio in erba naturale, il campo da calcio a 5 non omologato e viabilità di accesso e i parcheggi interni. Per partecipare sono richiesti vari requisiti, tra ciu l’esperienza nella gestione di impianti sportivi di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio. Altro capitolo è quello degli interventi che dovranno essere effettuati dal nuovo concessionario. Riguardano la manutenzione degli impianti e la riqualificazione del campo antistadio in erba sintetica, dove va rifatto il manto artificiale. Il concessionario può proporre interventi straordinari per aumentare l’efficacia della gestione e la sua efficienza, mentre la copertura della tribuna potrà essere oggetto di un progetto che sfrutta l’energia solare. Altra clausola, considerato il ruolo sportivo, aggregativo, sociale e ricreativo rivestito dello stadio comunale, il concessionario dovrà "garantire livelli minimi di uso dello stadio per assicurare lo svolgimento di tutte le attività che riguardano la pratica sportiva come partite, allenamenti e tornei, nonché lo svolgimento di eventi di interesse turistico-sportivo per la città". E’ fiducioso nel buon risultato l’assessore allo Sport Simone Imola, che su quest’operazione commenta: "Lo stadio Nicoletti e tutti gli impianti connessi rappresentano un grande valore aggiunto al patrimonio sportivo di Riccione. Oltre al valore sociale e di aggregazione è fondamentale per l’inclusione e per la crescita della comunità. Il bando intende valorizzare ancora di più questo importante e strategico impianto attraverso migliorie volte al suo efficientamento energetico, alla valorizzazione degli spazi e alla fruibilità per tutti".

Nives Concolino