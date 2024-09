Stadio e veleni, la società attacca: "Facciamo sport, non politica"

"Siamo gente di sport" dice il presidente della Riccione calcio 1926, Loris Borgognoni. Le questioni politiche si lasciano ad altri, fa intendere. Al presidente non è piaciuto che la società sia finita nel tritacarne politico, con le civiche di centrodestra a battezzare l’affare stadio, con il bando per la sua gestione, legato alla giunta e al Pd. "Essere tirati in ballo senza motivo e strumentalmente nella polemica politica ci infastidisce e di certo non contribuisce al clima generale della città". Il presidente entra nel merito dle bando. "La Rti (Rete temporanea d’impresa) guidata dalla Riccione Calcio 1926, che ha partecipato al bando dell’assegnazione dello stadio, non vede presenti né Filippo Forti e neppure il nostro dirigente Francesco Cesarini" citati invece da Fabrizio Pullè, segretario delle civiche. Borgognoni ne ha anche per le polemiche sui social, con lo sfogo del presidente dello United Riccione, Pasquale Cassese. "Rispetto alle parole pesanti, poi cancellate, utilizzate dal presidente dello United Riccione nei loro confronti, mi sento di puntualizzare come qualifichino chi le ha pronunciate mentre rinnovo la mia vicinanza e stima nei confronti di Filippo Forti e Francesco Cesarini". Prima di proseguire una precisazione. Filippo Forti nulla ha a che fare con il bando dello stadio, figurando invece nella società che ha preso in gestione i campi di via dell’Artigianato. Puntualizzazione fatta anche dallo stesso Pullè ieri.

Tornando al bando, "i risvolti finanziari sono molto onerosi – dice il presidente –. Abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo. I criteri premianti ci vedevano partire indietro rispetto ad altre realtà più grandi. Ma alla fine siamo stati gli unici a partecipare alla gara". In chiusura, "il nostro è un progetto aperto alla città e allo sport. Ricordo come da subito abbiamo dato la disponibilità dello stadio Nicoletti allo United Riccione per giocare le partite casalinghe del loro campionato. Hanno fatto altre scelte, ne prendiamo atto". La Riccione 1926 ha deciso che al mattino le scuole riccionesi potranno utilizzare gratuitamente lo stadio.

