Stadio ‘Nanni’, conto alla rovescia per i lavori

Aperture in questi giorni delle buste della gara da un milione di euro per la riqualificazione dello stadio comunale ‘Enrico Nanni’. Saranno rifatti completamente, tra l’altro, spogliatoi, impianto di illuminazione, manto erboso in sintetico. "I lavori di rifacimento del manto erboso del campo partiranno tra fine settembre e il mese di ottobre – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Di seguito si procederà con l’efficentamento energetico: il solare termico, il fotovoltaico, e migliorìe e interventi di parte della tribuna, in alcuni punti attualmente ammalorate". L’intervento dovrebbe giungere a termine entro la fine dell’anno. Nei prossimi mesi la squadra di calcio locale, il Bellaria Igea Marina 1956, disputerà gli incontri casalinghi al campo de La Valletta, a Igea Marina.

Piccolo terremoto in questi giorni, intanto, ai vertici del sodalizio biancazzurro. Doppia dimissione. Hanno lasciato le rispettive cariche il presidente Davide Morri, titolare dell’omonimo cantiere nautico, e il direttore generale Bernardo Urbinati. Mentre Morri è rimasto a fare parte del consiglio direttivo, per Urbinati – causa a quanto trapela da contrasti su alcune scelte del club – l’addio è completo. Davide Morri era diventato nuovo presidente del Bellaria Igea Marina 1956 nel settembre del 2022, succedendo a Piero Sarti, dopo oltre 30 anni di onorata carriera. Al suo fianco i vicepresidenti Andrea Baldassarri e Luca Zamagni. Resta punto di riferimento del club la figura di Aldo Righini. Presidente onorario confermato Tonino Bernardini. Nel ruolo di presidente della squadra subentra Franco Varrella, classe 1953, bellariese doc. Nel 1968 giocò nelle giovanili della Juventus vestendo la maglia bianconera per tre anni, senza poi riuscire ad affermarsi nel grande calcio. Dal 1972 al 1974 gioca con il Rimini in Serie C. Dal gennaio 1995 al dicembre 1996 è stato il vice di Arrigo Sacchi nella Nazionale italiana che partecipò anche agli europei in Inghilterra. In Serie B ha allenato Brescia, Reggiana, Salernitana (dove sostituì sia Franco Colomba sia, in un secondo momento, Zdeněk Zeman), Savoia. A cavallo delle esperienze in Serie B, ha allenato in C1 il Monza, il Nola, la Casertana. Nella 2000-2001 fu promosso in Serie C1 con il Padova. Ha allenato anche la Nazionale di San Marino.

Lunedì 11 al Polo Est Village, intorno alle 18, apericena aperta a sponsor e tifosi ("e a tutti i cittadini", dice Morri) per la presentazione della squadra che disputerà il campionato di Prima Categoria. "In corso – conclude Morri – i tesseramenti delle formazioni giovanili, che contano tra 400 e 500 ragazzi di varie età".

Mario Gradara