Statale, arriva la nuova rotatoria. Cantiere aperto per quattro mesi

Occhio alla segnaletica. All’incrocio tra la Flaminia (viale Circonvallazione) e viale Abruzzi, lunedì partiranno i lavori per la nuova rotatoria che sostituirà l’impianto semaforico. Il traffico sarà pertanto regolamentato con semafori e senso alternato e alcuni veicoli deviati sui viali limitrofi. I residenti e quanti spesso usano quell’arteria potrebbero subire disagi, ma in linea di massima tutti plaudono a questo intervento in uno degli incroci più pericolosi e teatro di gravissimi incidenti. Ne è testimone il residente, nonché operatore del 118, Valter Cancellieri: "Subiremo dei disagi, ma la rotatoria serve, eccome. È un bene che si faccia". Cantiere aperto, dunque da lunedì e per 120 giorni, si farà una pausa invernale per riprendere poi in aprile, periodo ottimale gli asfalti. Salvo imprevisti la rotatoria sarà attivata prima delle feste natalizie, poi si farà il resto. Come cambia la viabilità? Nella prima fase potrebbero esserci temporanee limitazioni per i residenti e le attività commerciali dell’area. Per tre quattro settimane l’intervento interesserà la carreggiata in direzione di viale Cassino, in viale Circonvallazione. Qui il traffico sarà regolato a senso unico alternato con impianto semaforico, fino all’apertura della rotatoria. Si potrà accedere in viale Abruzzi da via Circonvallazione solo per procedere verso monte, mentre chi scende dalla collina non potrà immettersi sulla Flaminia. Il traffico verso Rimini, sempre per chi giunge dalla collina, sarà deviato lungo i viali Caprera, Sardegna, Toscana e Berlinguer, o Campania e Molise per i residenti. Viale Cassino sarà chiuso al traffico e l’accesso sarà consentito solo a residenti e quanti sono diretti alle attività economiche di Corso Fratelli Cervi. Nella seconda fase l’opera interesserà la carreggiata opposta di viale Circonvallazione, sempre aperta a senso unico, e interesserà le aree di viale Abruzzi chiuso e senza immissione e accesso alla Circonvallazione.

Nives Concolino