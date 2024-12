Storie di Natale al canile. La loro seconda vita

Anche al canile si festeggia il Christmas day. Il prossima sabato apertura dei cancelli al pubblico dalle 10 alle 15 di sabato al canile Stefano Cerni, idee regalo nel mercatino e visite guidate per chi ha intenzione di adottare un animale. L’open day è dedicato a Falco, un cane che ha lasciato un ricordo profondo nel cuore di tutto lo staff del canile, prima di andarsene a causa di una malattia. Tra le storie più toccanti di questo fine anno, spiccano quelle di Pongo e Jodi, due cani anziani che hanno trovato una famiglia dopo un periodo di difficoltà. Entrambi sono entrati in canile in ottobre, lasciati dai rispettivi padroni. ongo, un meticcio di 14 anni, e Jodi, una pastore tedesco coetanea, sembravano destinati a trascorrere la vecchiaia al canile. Ma a novembre, dopo solo un mese di permanenza a San Salvatore, due famiglie hanno deciso di aprire loro la porta di casa, regalando a questi cani una seconda vita. "Queste due storie condividono un messaggio importante: non è mai troppo tardi per ricominciare. L’adozione di un cane anziano è un gesto di grande amore e soddisfazione, proprio perché meno comune

rispetto a quella di cuccioli o cani giovani". "Voglio ringraziare operatori e volontari per la dedizione con cui si prendono cura degli animali ospitati", dice l’assessora Francesca Mattei.