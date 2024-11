Sul molo spunta una trincea: "Presto la nuova passeggiata"

"Ma cos’è, stanno costruendo una trincea nel caso ci attacchi l’Albania?". La battuta circola in questi giorni sul fronte del porto. Riguarda i lavori di prolungamento di 80 metri del molo di levante, sul lato Igea, per la messa in sicurezza degli ormeggi di pescherecci e barche da diporto all’interno del portocanale. "Quella trincea che oggi appare come tale – precisano, a domanda, dal municipio – sarà nel corso dei lavori riempita con il cemento, e poi ’stabilizzata’. Costituirà la base per la camminata, la passeggiata che a fine lavori sarà possibile effettuare nel prolungato braccio del molo". Il progetto, firmato dall’ingegner Alessandro Mancinelli, sta procedendo rispettando la tempistica programmata. Ovvero, la conclusione entro la fine del 2024 della parte strutturale dell’opera (il termine va rispettato, pena la perdita dei finanziamenti sovraregionali). Ma saranno possibili alcune rifiniture anche all’inizio del 2025.