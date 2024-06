Sulla Valconca soffia il vento del cambiamento

Ha vinto il cambiamento. In Valconca le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno hanno di fatto sancito la vittoria della novità rispetto al passato in almeno tre Comuni: Saludecio, Mondaino e Montegridolfo. Dove di fatto hanno vinto in un certo senso gli "sfidanti" rispetto ai favoriti. A Saludecio, Roberto Cialotti, consigliere di minoranza, ha sconfitto il sindaco Dilvo Polidori quasi doppiandolo nei voti (700 a 350 circa),e sconfiggendo Pietro Dina, consigliere sempre di maggioranza, candidatosi in concorrenza con lo stesso Polidori. Mentre a Mondaino Luisella Mele, 45enne, libera professionista, ha vinto su Andrea Romani, candidato a sindaco, che nella propria lista aveva il sindaco uscente Massimo Giorgi che si ricandidava al consiglio comunale nel solco della continuità. Così come pure a Montegridolfo Alessandro Renzi, uscito dalla giunta nella prima legislatura Grilli, ha battuto Davide Barbieri, consigliere di maggioranza uscente e candidato nella lista che rappresentava la continuità con Grilli.

Insomma in Valconca spira un vento forte di cambiamento: "Credo che la gente abbia voluto premiare il nostro forte senso di appartenenza ma anche di cambiamento – dice Cialotti – negli ultimi 10 anni l’immobilismo dell’amministrazione comunale ha fatto perdere a Saludecio molte occasioni. Ora dobbiamo ripartire, abbiamo 3 milioni di euro di fondi statali sul tema frane e dobbiamo assolutamente intervenire in tempi brevi e utilizzarli. Dobbiamo anche valorizzare il territorio ed il nostro patrimonio pubblico, non c’è un attimo da perdere". Così pure Alessandro Renzi che ha vinto con oltre il 70% dei consensi: "Noi siamo il cambiamento e la gente lo ha capito. Credo che nei piccoli territori come il nostro si deve fare comunità prima di tutto, creare una rete tra ente pubblico, associazioni, parrocchia e collettività. Tutto questo era venuto a mancare a Montegridolfo, ed ora noi lavoreremo per tornare ad essere prima di tutto una comunità. Tanti gli obiettivi: scuola, sociale, turismo ed eventi".

Infine Luisella Mele che ha vinto con il 50% dei voti contro 45% degli avversari: "Noi sentiamo di rappresentare il cambiamento – dice la neosindaca di Mondaino – ed i cittadini ci hanno scelto. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in noi. C’è tanto lavoro da fare: collaborazione con Pro Loco, associazioni sportive, crescita del paese, risoluzione dei problemi in materia scolastica e gestione della macchina pubblica, ecc. Ci sta a cuore il territorio e la collaborazione con i Comuni vicini anche per intercettare finaziamenti e bandi con progetti condivisi".

Luca Pizzagalli