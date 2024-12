Svenduta la colonia Bresciana. Diventerà un resort per turisti

Venduta, anzi ’svenduta’ la colonia Bresciana di Rimini. Il complesso di Torre Pedrera, realizzato negli anni ’30 e poi ricostruito e notevolmente ampliato nel dopoguerra, era finito in vendita all’asta per salvare i conti della fondazione ’Villaggio dei ragazzi’ di Maddaloni di Caserta. La onlus fondata da don Salvatore D’Angelo è finita in concordato,a causa dei debiti, e dal 2022 è gestita da un commissario. La prima asta per la colonia era avvenuta nel febbraio 2023: si partiva da quasi 2,5 milioni di euro. Asta andata deserta, così come le due successive tentate dal tribunale sempre nel 2023. Dopo un anno la quarta asta, e stavolta è arrivata un’offerta (l’unica). L’ex Bresciana è stata venduta a soli 788mila euro: praticamente un terzo del valore iniziale. Chi l’ha comprata, ha fatto un affare. La colonia di Torre Pedrera, tuttora funzionante (ha ospitato gruppi di ragazzi anche nelle ultime estati), è un piccolo gioiello. Il complesso occupa una superficie di circa 11mila metri quadrati, con vari edifici. Al suo interno ci sono anche una chiesa, un teatro e una sala giochi. La colonia è immersa in un grande parco, dotato di campi da tennis, basket, calcetto e due piscine. Non solo: fa parte della proprietà del complesso anche una porzione di spiaggia di Torre Pedrera.

La vendita della colonia è stata curata dalla commercialista napoletana Monica Osteria. Prima dell’asta decisiva era stata tentata una trattativa col Comune di Maddaloni, affinché fosse l’ente ad acquistare il complesso: operazione saltata per motivi economici. I nuovi proprietari della colonia – appena saranno decorsi i termini per l’aggiudicazione definitiva – chiederanno un incontro al Comune di Rimini. L’intenzione, da quanto trapela, è quella di riqualificare il complesso e farne un resort turistico.

Manuel Spadazzi