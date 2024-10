Talent show ai Malatesta

Sono dodici i concorrenti che si sono esibiti domenica al Centro Commerciale I Malatesta di Rimini nella seconda edizione de I Malatesta Talent Show. Il contest, dedicato a giovani talenti del territorio, è stato presentato da Gianfranco Gori, con la partecipazione speciale di Giovanni Cricca. Con loro anche la direttrice del Centro Commerciale, Rita Cacchi.

Il cantante Marco Francisconi si è aggiudicato il Premio della critica che consiste nella realizzazione di un videoclip professionale relativo alla sua performance. Alice Putaggio, anch’essa una cantante, ha vinto una borsa di studio del valore di trecento euro per la categoria “Cantanti”, che le garantirà l’accesso diretto ai casting finali di Sanremo New Talent.

Sara una ‘giuria social’ a decretare i tre vincitori. Dal 4 all’11 ottobre, visitando la pagina Facebook de I Malatesta, il pubblico potrà votare

il videoclip dell’artista preferito. Ecco i premi messi in palio per i primi tre classificati: cinquecento euro in buoni acquisto per il primo classicato, trecento euro in buoni acquisto per secondo e duecento euro in buoni acquisto per il terzo, utilizzabili presso i negozi del Centro aderenti all’iniziativa.