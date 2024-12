"Tanti inglesi già prenotano"

Per Grazia Nicoletti, dell’hotel Gambrinus di Riccione, il mercato del cicloturismo è diventato ormai il pane quotidiano. "Finoraa abbiamo fatto miracoli, lavorando quasi esclusivamente con clienti che arrivavano qui con i voli dell’aeroporto di Bologna – spiega Nicoletti – Una situazione molto scomoda, che nei confronti di competitor come la Spagna ci facevano essere sempre indietro. Ora, con le nuove tratte da Rimini, molti dei nostri clienti sono soddisfatti e in tanti di loro, specie gli inglesi, hanno già prenotato soggiorni per l’anno prossimo. Ma occorrono voli anche da altre città inglesi, il collegamento con Londra da solo non basta. E servono i voli diretti dalla Germania".