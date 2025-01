Teatro Mariani, intereventi in vista dopo la candidatura all’Unesco

Il Teatro Mariani in lizza per diventare Patrimonio mondiale Unesco. "È un autentico gioiello di arte e cultura, uno scrigno, merita di raggiungere questo riconoscimento".

Dopo aver appreso la notizia della candidatura del ‘suo’ teatro per il 2026, il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori, esprime la sua soddisfazione e guarda già avanti. "Un po’ ci aspettavamo questa candidatura – ammette il sindaco – La Regione Marche che ha coordinato il progetto ha ricevuto l’input dal ministero di allargare il raggio d’azione non solo alle Marche ma all’Italia centrale. Da qui il nostro coinvolgimento".

Il Mariani è il teatro in legno più antico d’Italia. Costruito nel 1605 per volere del marchese Orazio Fregoso, lì Vittorio Gassman nel 1992 recitò lì la Divina Commedia per la Rai restandone affascinato.

"Questo riconoscimento rappresenta non solo un tributo al nostro patrimonio, ma anche un’opportunità straordinaria per promuovere il turismo culturale" è convinto l’assessore al Turismo Emanuel Peruzzi. "Se tale candidatura andasse in porto, avremmo l’opportunità di accedere a fondi per migliorare ulteriormente la proposta culturaleà".

C’è anche il progetto di modificare il botteghino riportandolo nella collocazione originaria, e la copertura del porticato così da proteggere gli spettatori dal freddo invernale e dal sole estivo.