Tentano furto in una villetta. Ladri messi in fuga dalla domestica

Mattinata di paura ieri mattina in via Roma a San Giovanni in Marignano, dove una coppia di ladri intorno alle 8 hanno messo nel mirino una villetta pensando che, in quel momento, non ci fosse nessuno in casa. Peccato per la coppia di malviventi che, una volta entrati in casa a volto coperto, i due si siano trovati di fronte alla donna delle pulizie la quale, spaventata a morte, si è messa a urlare. La reazione della donna deve avere quindi spaventato anche i due ladri, che sono subito tornati sui propri passi e, cercando di fuggire, si sono imbattuti anche nella padrona di casa di ritorno dalle proprie commissioni.

I due ladri sono quindi scappati a gambe levate e la proprietaria di casa ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri. I due malviventi comunque non sarebbero stati armati e proprio a causa della presenza delle donne delle pulizie non preventivata dai due, non sono riusciti a mettere le mani su alcunché all’interno dell’abitazione messa nel mirino. Ora sulle loro tracce ci sono i carabinieri della compagnia di Riccione, per catturare i malviventi in fuga dopo il colpo fallito.