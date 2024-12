Tentato femminicidio. Massacra di botte la moglie con un mattarello da cucina

di Francesco Zuppiroli

È stata sfiorata la tragedia. È stato sfiorato l’ennesimo femminicidio domenica pomeriggio a Rimini, in zona Cerasolo, quando intorno alle 14 gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento in cui erano stati chiamati da un 29enne albanese. Lo stesso che è stato poi arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio per avere colpito in testa con un mattarello la propria moglie e madre della figlia di appena un anno. Un colpo durissimo, tanto che all’intervento degli agenti la donna, una peruviana di 29 anni, sarebbe stata trovata ricoperta del proprio stesso sangue fuoriuscito dalla grave ferita alla testa, mentre in braccio teneva la bimba piccola per calmarla. La donna aveva poi anche altre ferite alle gambe, dovute sempre ai colpi di mattarello che il marito le avrebbe inflitto una volta rientrata in casa, al culmine di un agguato sanguinario scaturito poiché l’uomo avrebbe sospettato che la moglie complottasse alle sue spalle con la polizia per farlo arrestare.

Una vera e propria ossessione quella del 29enne albanese, convinto di essere pedinato dalla polizia italiana e svizzera al punto da essere arrivato a blindarsi in casa, togliendo persino le maniglie dalle porte per impedire che la moglie potesse uscire ed entrare a proprio piacimento, anche solo per portare fuori la spazzatura. Un clima di tensione iniziato nel 2022, dopo che il 29enne albanese era stato in carcere in Svizzera per qualche mese a seguito di un episodio minore. Da quel momento la situazione in casa si era dunque aggravata ulteriormente dopo che alcuni parenti del 29enne erano venuti a mancare. Questa circostanza aveva di fatto rafforzato la convinzione dell’indagato che, dietro le sue disgrazie, ci fosse appunto un complotto delle forze dell’ordine contro la sua famiglia e che lui fosse il prossimo sulla lista. Non ci sarebbe stato momento in cui l’uomo, arrivato persino a licenziarsi per barricarsi in casa, non temesse di essere sul punto di finire nella trappola delle forze dell’ordine. E proprio per questo, puntando il dito pure contro la sua stessa moglie, domenica pomeriggio sarebbe arrivato a massacrarla con un mattarello da cucina, che è stato ritrovato a pezzi dagli agenti. A seguito dell’intervento, la vittima è stata quindi trasferita in pronto soccorso a Rimini dove si trova in osservazione con una prognosi di 40 giorni per emorragia cerebrale. Per il marito albanese invece su disposizione della procura (pm Anna Gallucci) si sono aperte le porte del carcere in attesa dell’udienza di convalida.