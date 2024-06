Tentazione Camara. Rbr, il nuovo obiettivo

La temperatura del mercato di A2 si fa sempre più calda e anche in casa Rbr le trattative proseguono giornalmente.

Gli obiettivi tecnici dei biancorossi sono noti ma, nell’ultima settimana di giugno, alcuni più di altri sembrano raggiungibili. Senza contare la questione dell’americano, che verrà risolta solo nelle ultime settimane quando il parco degli italiani sarà pressoché completo. I profili trattati sono quelli del play, dell’esterno e del centro di sostanza. Tutti, preferibilmente, con quella fisicità che a tratti è mancata nella scorsa stagione, nonostante l’incredibile cavalcata della truppa di Dell’Agnello. La matassa del nuovo play sembra proprio quella più complicata da districare. Andrea Tassinari è ai saluti, ma non si è ancora ufficialmente accasato alla Rucker San Vendemiano. Il club veneto di Serie B ha appena annunciato il nuovo allenatore e a breve metterà in moto anche il mercato.

In tema di arrivi, Rbr vede lontanissimo Imbrò, al momento molto vicino a Pesaro e mai realmente nei pensieri di Riviera Banca. Nel ruolo, il mercato non offre scelte infinite e sarà interessante capire su che tipo di profilo si butterà la Rinascita. Chi invece sembra più vicino è l’esterno. Il nome più caldo è sempre quello di Pierpaolo Marini, compagno di Imbrò nell’avventura trapanese di quest’anno culminata con la promozione. Marini, a Forlì con Dell’Agnello prima di partire in direzione Napoli, sarebbe certamente un colpo da 90, ma rimane uno degli oggetti del desiderio più contesi dell’intera A2. Rimini, che vuole centrare almeno un paio di colpi di primo livello, segue da vicino la situazione in attesa di capire se può chiudere il cerchio e portare il giocatore in Riviera. Nel settore lunghi, infine, va detto che Rimini può contare su elementi di tipologie diverse e la scelta cadrà su un numero 5 d’area, senza particolari ambizioni nell’aprirsi. Un lottatore, uno che vive buona parte della partita nel "pitturato". Il sogno, che col passare delle settimane sembra potersi concretizzare, è quello di Gora Camara (foto in primo piano), anche lui conteso da diverse società di A2 quando è stata resa nota la disponibilità del trasferimento. Il senegalese di formazione italiana, quest’anno a Treviso ma di proprietà Virtus, finirà probabilmente in A2 e Rimini vuole portarlo sotto l’Arco d’Augusto. È un obiettivo molto concreto, ma che come tutti gli altri deve completare gli intricati percorsi di un mercato dai prezzi folli e con alcuni pezzi pregiati il cui costo aumenta giorno dopo giorno.

Loriano Zannoni