Torna il ’Rumore’, da Calderara a Merano

È partita da Bellaria Igea Marina la quarta edizione del Rumore BIM Festival, il contest artistico dedicato a Raffaella Carrà ed ideato dal produttore discografico e talent scout Nazzareno Nazziconi, presidente onorario e fondatore di Anteros Produzioni con il regista e autore televisivo Rai Roberto Vecchi, in collaborazione con il presidente della Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. La manifestazione, che prevede tappe di selezione in tutta Italia e in alcune città europee, si rivolge a cantanti, ballerini (danza e ballo), musicisti e attori / cantanti per musical e teatro, a partire dai sei anni d’età. L’iscrizione è gratuita. Gli artisti saranno chiamati a partecipare alle selezioni che si terranno nelle località più vicine alla loro residenza.

Questi i prossimi appuntamenti: 9 aprile a Calderara di Reno (Bologna); 12 aprile a Catania; 13 aprile a Recco (Genova); 19 aprile a Sambuceto (Chieti); 27 aprile a Castellucchio (Mantova); 17 maggio per il ballo e la danza a Oriago di Mira (Venezia); 30 maggio per il ballo e la danza a Siena; 7 giugno a Torricchio (Pistoia); 27 giugno ad Arpino (Frosinone); l’8 giugno per il ballo e la danza a Merano (Bolzano). Altre date sono in corso di definizione.

Gli interessati possono iscriversi sul sito www.rumorebimfestival.it. Superata la prima fase di audizioni i partecipanti avranno occasioni di visibilità e formazione attraverso incontri e masterclass. Durante le varie tappe di Semifinale del Rumore BIM Festival, che avranno luogo in diverse regioni a partire dal mese di maggio, saranno presenti numerosi esponenti del mondo dello spettacolo, della discografia e del mondo dei media, tra cui i prestigiosi testimonial della manifestazione, Enzo Paolo Turchi (storico partner artistico della Carrà) e Samuel Peron (maestro a "Ballando con le stelle" di Rai 1). La formazione proseguirà per tutti, idonei e no, durante la finale in programma in autunno al Palacongressi a Bellaria Igea Marina nella quale si esibiranno i partecipanti scelti dalle giurie di qualità.