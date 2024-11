Travolta sulle strisce, soccorsa dal sindaco

È stata sfiorata la tragedia, ieri mattina intorno a mezzogiorno, lungo la via Marecchiese a Novafeltria. All’altezza dell’incrocio con via Montessori, un’anziana originaria del paese nel cuore della Valmarecchia ma residente ora nel Milanese, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere piazza Bramante. È stato proprio in questo momento che un’automobile in transito sulla Marecchiese, una Fiat Panda, non è riuscita ad arrestare la propria marcia in prossimità dell’attraversamento pedonale e ha preso in pieno la donna che stava attraversando. L’urto è stato violentissimo, al punto da provocare un grosso danno al parabrezza dell’auto nel punto dell’impatto più violento.

Il rumore dell’incidente ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, compreso il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, che si trovava in quel momento in via Montessori a Novafeltria insieme ad alcuni agenti della propria polizia locale. Il sindaco si è quindi immediatamente precipitato in soccorso dell’anziana ferita. "In un primo momento non dava segni di vita – riavvolge il nastro il primo cittadino –. Aveva perso conoscenza e io e le altre persone intervenute abbiamo cercato di farla riprendere e, dopo, di tenerla sveglia nell’attesa dei soccorsi". Soccorsi che sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente allertati anche da Giannini stesso. Il 118, la polizia locale di Novafeltria e i carabinieri della compagnia sono quindi intervenuti per rispettivamente soccorrere l’anziana travolta e regolare il traffico bloccato a causa dell’investimento.

Da subito le condizioni dell’anziana sono apparse molto gravi: "Perdeva molto sangue a causa di una ferita alla testa", spiega lo lo stesso sindaco Giannini. La donna perciò è stata poi elitrasportata con codice di massima gravità all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Sotto choc ma non ferita l’automobilista che l’ha investita, una 70enne di Maiolo, la cui posizione è ora sotto esame della Procura della Repubblica mentre i carabinieri e polizia locale di Novafeltria si sono occupati dei rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente e capire se alla base ci sia stata distrazione da parte della conducente della vettura oppure la forte velocità lungo la via Marecchiese. Per consentire gli accertamenti di rito è stata necessaria la chiusura temporanea del traffico lungo la strada con conseguenti disagi per gli utenti della strada.