Travolti dalla marea gialla. Attese 200mila persone lungo le strade del Tour Rimini prepara la festa

Saranno in 200mila a fare il tifo per Pogacar, Vingegaard e gli altri protagonisti della corsa. Forse di più. Mancano solo 2 giorni all’appuntamento con la storia: la prima tappa del Tour de France da Firenze a Rimini. La prima volta che la Grande boucle parte dall’Italia. Organizzatori e forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta affinché quella di sabato sia una grande festa, senza intoppi. A Rimini (come accade sempre alle corse) saranno completamente transennati gli ultimi tre chilometri di tappa, dalla rotatoria delle Befane fino al traguardo, posto sul lungomare di fronte al bagno 72. Lungo gli ultimi tre chilometri, secondo le stime della polizia locale di Rimini, saranno almeno 50mila ad assistere al Tour. Ma altri punti del percorso saranno invasi dal pubblico. "Sulla salita del Barbotto – dice Fabio Pandolfi, assessore di Novafeltria e appassionato ciclista – ci aspettiamo almeno altrettante persone". Altri 50mila tifosi, forse di più. Proprio ieri il campione della Uae Tadej Pogacar, vincitore di due Tour e dato come grande favorito di questa edizione, che gli permetterebbbe di centrare la storica doppietta Giro-Tour (messa a segno per l’ultima volta da Marco Pantani nel 1998) ha fatto una ricognizione al Barbotto e a San Leo insieme ai compagni. Per lui sosta alla Pasticceria Valmarecchia e foto di rito. Anche a San Leo ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: si prevedono 30mila persone. Saranno migliaia i tifosi anche a Talamello, Novafeltria, Coriano e San Marino, dove i corridori affronteranno l’ultimo gran premio della montagna. Per questo si stimano 200mila persone sul percorso.

Il Tour sarà per Rimini una grande festa. E un enorme spot: circa 250 i giornalisti accreditati alla sala stampa allestita al Palacongressi, circa 200 le tv di tutto il mondo che trasmetteranno la corsa. Intanto si moltiplicano le iniziative degli operatori riminesi per dare il benvenuto al Tour. Come alla Casina del Bosco, dove si può gustare la piadina gialla. Non mancano i cocktail ispirati alla Grande boucle, al mare e non solo. In spiaggia e nelle vetrine di alcuni negozi sono comparsi cartelli e adesivi, rigorosamente in giallo – per celebrare il Tour. Fino a domenica illuminati di giallo il ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto, Castel Sismondo e la fontana dei quattro cavalli. Tanti appassionati, ogni giorno, si fanno i selfie davanti alle grande scritte gialle ’Rimini’ all’Arco, davanti al Grand Hotel, al porto. Una marea gialla aspettando la Grande boucle.