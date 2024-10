Ttg e Inout, 2700 espositori e 1000 buyer

A Rimini Tttg Travel Experience e InOut-The Contract Community, si attendono 2.700 espositori, più di 1.000 buyer da 75 paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che interverranno negli oltre 200 talk sui palchi delle nove arene dedicate a confronti e dibattiti. Dal 9 all’11 ottobre tornano infatti in fiera le manifestazioni italiane di riferimento per la promozione del turismo mondiale e l’accoglienza turistica, organizzate da Italian Exhibition Group. Il programma conta ospiti di fama internazionale con appuntamenti che si focalizzeranno sullo stato attuale del turismo, partendo dai dati più recenti: la stagione estiva 2024 infatti restituisce un bilancio positivo per l’Italia, con oltre 215 milioni di presenze, secondo i dati Fipe-Confcommercio, e una crescita dell’1,6% rispetto all’estate 2023. Diversi i talk: si parte mercoledì 9 alle 12 con la opening ceremony (Main Arena, hall Sud) per proseguire alle 14.30 con turismo territoriale e portali: la verità dietro i numeri in programma alla Village Arena (padiglione A2). Mentre, analizzando gli scenari dei prossimi anni, sempre mercoledì 9 alle 16.30 è previsto Travel&Hospitality Vision +25 by Ttg (Main Arena), con la rilevazione dei segnali che orienteranno le scelte del mercato turistico nei prossimi tre anni. Giovedì 10 tocca invece a In dato Veritas: i cinque trend di consumo del mercato turistico (Main Arena, 11-13) in un’analisi realizzata dall’Osservatorio Travel del Politecnico di Milano. Infine, Turismo obiettivo 2035: momento della verità e nuove sfide con Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia (Main Arena, mercoledì 10 alle 15.30). Spazio anche a premi e riconoscimenti, come il concorso Nona edizione Oscar degli stabilimenti balneari ‘Best Beach’ (Beach Arena, Padiglione B7-D7, dalle 16.20 alle 17,30) promosso dal portale online di riferimento Best Beach, o il Ttg Star 2024 personaggio dell’anno selezionati dalla redazione e dal direttore di Ttg Italia e InOut Review, Remo Vangelista. Infine, da segnalare anche importanti dibattiti come Tourism Dream Gap: la verità sulla leadership femminile nelle imprese del turismo (giovedì 10 ottobre, 14.20-15.20 alla Main Arena) o La verità sui Millenials e Gen Z: come trovare un’intesa tra chi offre e cerca lavoro (venerdì 11 ottobre dalle 12.10 alle 13.10 alla Village Arena, padiglione A2). In contemporanea con Tttg Travel Experience, in fiera ci sarà anche InOut-The Contract Community, il format ideato sempre da Italian Exhibition Group e dedicato alla community dell’indoor e dell’outdoor per l’accoglienza turistica.