Turismo di lusso in espansione. Italia sempre protagonista al Ttg

Il turismo è sempre più centrato sul lusso. A certificare l’andamento d un mercato in forte crescita è stato il Ttg, La fiera del turismo terminata ieri in Fiera è stata un’edizione da record che ha visto un aumento del 6% delle presenze complessive, mentre quelle straniere hanno ottenuto un importante risultato crescendo del 15% in un solo anno. Un’edizione da record che ha posto Rimini al centro del mondo dei viaggi.

Ttg, la manifestazione più importante a livello nazionale per l’industria turistica ha portato a Rimini 2.700 brand espositori, 1.000 buyer da tutto il mondo, 55 start-up, 683 giornalisti fra italiani ed esteri. Record anche per i business meeting, che sono stati 18mila in tre giorni.

Davvero tanti i mille buyer attratti dalle tante offerte, tra cui i borghi, le città d’arte, l’enogastronomia, ma anche i trend come la crescita del cicloturismo, che fanno dell’Italia la destinazione più amata. I buyer sono arrivati da 65 Paesi di cui quasi una trentina extraeuropei certificando ancora una volta la dimensione mondiale dell’appuntamento organizzato da Ieg. Forte la presenza di buyer nordamericani, ben il 18% della quota straniera.

Il Ttg è diventato una vetrina importante anche per le destinazioni estere che si vogliano presentare nel Belpaese. Quest’anno erano ben 66, andando dall’Europa all’Asia e Medio Oriente. Non potevano mancare tutte e venti le regioni italiane che hanno colto l’occasione per presentarsi al mondo. Tra le mille sfaccettature del turismo è emerso con forza il luxury. Tant’è che l’Italia è risultata il primo mercato europeo per gli alberghi di lusso con un fatturato annuo di 30,5 miliardi di euro. Nel Paese ben il 45% degli investimenti alberghieri si concentra in questo particolare settore sviluppato soprattutto nelle principali città, da Roma a Firenze, Milano e Venezia. Un mercato che ha colto l’attenzione dei buyer attraverso la bellezza di 1.400 appuntamenti.