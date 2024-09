Turismo, settembre d’oro a Bellaria: "Hotel ancora pieni al 74 per cento"

Settembre d’oro per il turismo a Bellaria. Grazie ai tanti eventi in corso, negli hotel aperti si registra un’occupazione – in media – del 74%. Le associazioni di categoria, gli albergatori e Fondazione Verdeblu tirano già il bilancio della prima decade di settembre. Un bilancio più che positivo. "Quasi tutti gli hotel (in totale sono oltre 300), rispetto allo scorso anno stanno rinviando la chiusura al 15 settembre. Molti lo faranno il 22 – fa il punto Emanuele Campana, il presidente Aia (l’associazione albergatori) di Bellaria Igea Marina – Negli ultimi anni il buon clima di settembre e il prolungamento della stagione balneare ci hanno consentito di allungare le presenze, anche dei gruppi organizzati". Così "dall’1 al 15 settembre gli alberghi sono occupati per il 74,5%, e il dato si stabilizza intorno al 65,8% entro fine mese. Siamo in linea con il 2023, registriamo l’8% in più rispetto al 2019". I dati sono positivi anche perché supportati da tanti eventi in programma. "Tutte le categorie hanno capito che la stagione va prolungata _ continua Campana – Sarebbe interessante poter ragionare anche con il governo, le altre istituzioni e i partiti, per far slittare le aperture delle scuole di tutta Italia". Da Fondazione Verdeblu, il presidente Paolo Borghesi conferma: "In questi giorni ci sono tantissimi eventi come il maxi raduno Anspi, le finali nazionali di beach volley, lo stage nazionale di karate. A questi eventi stannno partecipando migliaia di persone. Poi c’è il raduno nazionale dei giovani di Forza Italia (in corso fino a domani) che ci dà molta visibilità, anche sui media. La città vive di luce propria e non riflessa. La prossima settimana andiamo avanti con altri eventi, tra cui le finali di Miss Mamma e la Festa della piadina".

"Siamo una città estremamente viva – aggiunge il sindaco Filippo Sacchetti – E il paradigma che ’ribalta’ questo settembre è che Bellaria Igea Marina è, sempre di più, una città anche per i giovani. Abbiamo ogni giorno oltre 2mila presenze di ragazzi". Questo grazie ai vari eventi legati "al mondo religioso, sportivo, fino ai grandi appuntamenti della politica. Riusciamo a essere davvero molto attrattivi. Siamo ancora nel pieno della stagione, che muove tanto l’economia così come la promozione turistica della città".

Rita Celli