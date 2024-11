Tutte le sfumature di Marcello Mastroianni

L’antidivo Marcello torna a Rimini, o meglio il suo ricordo intramontabile, racchiuso tra le mura del Palazzo del Fulgor fino al 20 gennaio. Nella città di Federico Fellini arriva Semplicemente Marcello. Un antidivo di successo, la speciale mostra fotografica dedicata a Mastroianni. Una carrellata di 120 immagini tra foto di scena e scatti rubati dal set, in una grande esposizione che ha aperto le sue porte proprio ieri, nell’anniversario della scomparsa di Fellini e continuerà fino al 20 gennaio, il giorno della sua nascita. Un modo unico per tenere salda quella grande amicizia durata una vita tra il regista riminese e Marcello, il protagonista di ‘8 e mezzo’ e ‘La dolce vita’. All’inizio della mostra, l’occhio dei visitatori, al secondo piano del Palazzo del Fulgor, cade subito sul primo scatto in esposizione. È Marcello, sta fumando una sigaretta in spiaggia, alle spalle il mare, proprio quello di Rimini, una delle poche fotografie dell’attore nella città romagnola. Una perla rara ed inedita custodita nella nuova mostra a cura di Laura Delli Colli. La prima sezione della mostra è intitolata ‘Marcello!’, un incipit che ne ricorda gli scatti delle pagine più patinate, delle immagini da copertina. Come in un gioco di depistaggi, Mastroianni diventa poi ‘L’altro Marcello’ che nei momenti di pausa dal set svela la sua natura; per poi tornare a lavoro e quindi ‘Marcello in scena’. Il divo del grande schermo, quello che conosciamo tutti. Non poteva mancare poi ‘Il dolce cinema’, gli scatti tratti dai film. Per chiudere ‘Caro Marcellino’, un vero e proprio omaggio al rapporto speciale con Federico Fellini.

Federico Tommasini