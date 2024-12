Tutti di corsa e in bicicletta con Babbo Natale. Al Flaminio si balla con la Rimini dance company

Dalla camminata natalizia ai concerti. Si avvicina il Natale e saranno tanti gli eventi a Rimini sotto l’albero. Oggi al Parco degli Artisti di via Marecchiese partirà la Camminata e cicloturistica di Babbo Natale: podisti di corsa per 8 km e ciclisti in mountain bike in sella diretti nel centro, per poi proseguire verso Bellaria e Santarcangelo e rientrare a Vergiano. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione La prima coccola.

Questa mattina alle 10 partirà anche la quinta Rimini Christmas run, una corsa alla portata di tutti con partenza e arrivo sul lungomare. La partenza è alle 10 da piazzale Fellini. Al palasport Flaminio in serata (alle 20) è atteso il saggio di Natale. Sarà una serata all’insegna della danza con il saggio della scuola di ballo Rimini Dance Company dei maestri Enrico Clementi e Chiara Pellegrini.

Qualche ora prima invece, alle 16,30, all’Augeo Art space la rassegna Fulgor Off propone il concerto del Francesco Faggi trio. Sempre stasera, alla chiesa parrocchiale di Rivabella (alle 21) si terrà il concerto di Natale della corale Nostra Signora di Fatima. Cori anche alla chiesa Gesù Nostra Riconciliazione in via della Fiera.

La settimana che porterà al Natale vedrà nel giorno della vigilia la Camminata della natività. Si parte dal Tempio malatestiano assieme alla Pedivella. Alle 21,30 tutti in cammino verso il Santuario delle Grazie percorrendo i circa tre chilometri di distanza per partecipare alla messa di Natale.