‘Tutti matti per il calcio’, allo stadio comunale il gran finale del torneo

Concluso con successo allo stadio comunale di Riccione il torneo sportivo della Uisp rivolto a dipartimenti e centri di salute mentale italiani, che ha visto in campo undici squadre formate da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori sportivi e familiari, provenienti dalle Asl di tutta Italia. Gli organizzatori si sono trovati molto bene, per cui l’assessore Simone Imola, che giovedì ha dato il calcio d’inizio, non esclude di poterli ospitare altre volte. "‘Matti per il calcio’ va ben oltre il puro evento sportivo".