Tutto esaurito al pranzo benefico per i bimbi bengalesi

"Ringrazio tutti quanti ancora una volta sono venuti a sostenere i nostri progetti per aiutare i bambini del Bangladesh". ’Tutto esaurito’ - circa 130 persone - domenica al pranzo benefico organizzato (cuoca la signora Tina dell’hotel Milton di Rimini) nella sala interrata sotto la chiesa di Bordonchio, a Igea Marina, da Rudy Bernabini e dai ragazzi di Pang’ono Pang’ono (letteralmente "piano piano"), una Odv che da anni promuove - sul posto, a Khulna, - interventi per aiutare la popolazione del Bangladesh che ruotano attorno a una Casa Famiglia, gestita : scuole, opere di depurazione dell’acqua, soprattutto un centro di accoglienza per bambini orfani o abbandonati dai genitori. Finanziati da donazioni o con l’adozione a distanza. Il nuovo intervento previsto è una Casa per le bambine, attualmente in costruzione.