Uccisa a coltellate dall’ex marito: donati 17mila euro ai figli di Lorena

Via da Santarcangelo. Per ricominciare una nuova vita e provare a lasciarsi alle spalle l’orrore. Ma a Santarcangelo, dove hanno ancora la zia materna e altri famigliari, ogni tanto tornano i figli di Lorena Vezzosi, uccisa il 4 luglio dall’ex marito Stefano Del Re, che poi si è tolto la vita buttandosi nel fiume Po a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, con l’auto. Nella macchina c’era anche il corpo di Lorena, ammazzata poche ore prima dall’uomo con una decina di coltellate. Il tribunale ha nominato tutore dei due figli della coppia, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 15, lo zio paterno. La ragazza studia a Pieve Santo Stefano, mentre il ragazzo va a scuola a Cremona. Nonostante la tragedia le famiglie di Lorena e Stefano hanno trovato la forza per tornare a parlarsi tra loro. L’hanno fatto per il bene dei due ragazzi. Nel frattempo, si è conclusa la raccolta fondi che avviata a Santarcangelo pochi giorni dopo il femminicidio-suicidio. Tante sono state le donazioni, non solo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia ma anche dopo. Alla fine è stata raccolta una somma importante. Ai soldi delle donazioni si è aggiunto poi il contributo della Regione, attraverso il fondo delle vittime di reati. La somma complessiva, tra le donazioni e lo stanziamento della Regione, ammonta a 17.374 euro e spiccioli. Soldi che sono stati consegnati proprio in questi giorni ai due ragazzi. I figli di Lorena e Stefano tornano ogni tanto a Santarcangelo, per andare a trovare i famigliari che vivono qui. Ma la loro vita ora è altrove.

La tragedia del luglio scorso ha scosso profondamente tutta la comunità. Sia Lorena (che aveva 53 anni) che Stefano (55) erano entrambi originari della provincia di Cremona, ma vivevano da anni a Santarcangelo erano conosciuti in città. Lui lavorava come operatore socio-sanitario. I rapporti tra i due, dopo la separazione, erano diventati sempre più tesi, anche per questioni legate ai figli. Poi, il 4 luglio, l’orrore: l’omicidio di Lorena, poi il suicidio di Stefano nel Po. Il Comune di Santarcangelo ha ricordato Lorena con una manifestazione in piazza e poi, a novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha inaugurato una panchina rossa (simbolo della lotta alla violenza) in piazza Marconi, davanti al Supercinema, dedicata a Lorena.

Manuel Spadazzi