Un concerto omaggio a David Bowie

’Piccoli mondi’ rassegna di teatro e concerti per famiglie, domenica alle 17 cede il passo alla musica. Sul palco della Nuova Sala Africa, in viale Gramsci a Riccione arriva ’L’uomo che cadde sulla terra’, il progetto di canzoni e narrazione dedicato a David Bowie a cura di Rimini Classica. Il concerto propone un viaggio attraverso la straordinaria arte di una leggenda della nostra epoca che, più di altre, ha definito indelebilmente il proprio presente e il futuro di tutti noi. Sul palco un quartetto formato da Houdini Righini (voce), Marco Mantovani (pianoforte), Massimo Marches (chitarra, basso ed elettronica) e Aldo Maria Zangheri (viola). Sarà un’occasione per ascoltare i migliori successi del celebre cantautore, polistrumentista e attore britannico, deceduto sette anni fa. Organizzato e gestito dal Punto Giovane di Riccione, Rimini Classica e Strada San Germano Aps, ‘Piccoli mondi’ proseguirà il 5 marzo con ‘Elton&Amy’, altro concerto con Rimini Classica, e il 12 con ‘Un nonno da cortile’ a cura di Strada San Germano Aps (ingresso teatro 7 euro, per concerti 10. Prenotazioni su www.riminiclassica.it . Info: 320.7280791). Stasera intanto nella Nuova Sala Africa sarà presentato The Chosen, serie televisiva sulla vita di Gesù. Organizzata dall’associazione Ra.Dio.Luce Aps in collaborazione col Punto Giovane, la proiezione della prima puntata vedrà la presenza della cantautrice Rachele Consolini che aiuterà il pubblico ad entrare nel singolare progetto televisivo. L’ingresso è gratuito.

n.c.