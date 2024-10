Un condhotel da dieci milioni di euro

Nuova vita per due vecchi alberghi di Riccione: l’hotel Casadio, in viale Martinelli, chiuso prima della pandemia, e l’hotel Eden, dall’altra parte della stessa strada, all’angolo con viale Gramsci, davanti al Grand Hotel. Le due strutture, oggetto di un unico progetto, in tre anni si trasformeranno in un unico condhotel con servizi esclusivi, compresa una mega piscina. A fare l’importante investimento, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10milioni di euro, è la società New Eden srl., che fa capo a un investitore locale che opera anche negli Usa.

Già aperti i due cantieri. Proprio in questi giorni è partita la demolizione del Casadio che si chiamerà The Manhattan, mentre si accinge a fare altrettanto all’Eden, che dal 1956 è rimasto aperto fino alla scorsa estate. Verrà chiamato The Erika in ricordo della madre dell’imprenditore. Ambizioso il progetto firmato dall’architetto Massimo Della Rosa, che dovrebbe portare le due strutture a fregiarsi di quattro stelle superior. Per cominciare, al posto dell’ex Eden sarà realizzato un fabbricato con 29 unità abitative bilocali e trilocali. Sarà corredato da una serie di servizi riservati anche ai clienti del Manhattan, che conterà altri diciotto appartamenti. All’Eden verrà realizzata una piscina coperta di 25 metri per quattro di larghezza e accanto delle vasche laterali di idromassaggio per attività ludiche in acqua. Prevista anche la sauna, docce emozionali e al primo piano un’area fitness. Ampia la reception e gli spazi di soggiorno al pianterreno, il tutto sarà realizzato con altissimi standard qualitativi. C’è l’impiego di grandi vetrate, di marmo e di legno per i pavimenti. Per il resto l’impiantistica e la termica sfrutteranno le fonti energetiche rinnovabili.

Lo stile sarà contemporaneo con tratti classici, seguirà la stessa linea delle due palazzine che, sempre in viale Martinelli, sono state disegnate dall’architetto Della Rosa. Particolari le rifiniture esterne color oro, contraddistingueranno le torrette, punto di congiunzione tra i vari corpi. In quanto alle altezze, le due costruzioni si ergeranno rispettivamente una su cinque e l’altra su sette piani, a entrambi si aggiungerà il livello del superattico. Previsti anche gli interrati dove troveranno spazio una cinquantina di posti auto. I tempi? "Purtroppo, trovandoci in pieno centro _ osserva l’architetto_ , d’estate non si potrà lavorare, per cui per ultimare gli interventi serviranno tre anni". Va avanti così il processo d’innovazione degli hotel riccionesi che, come già annunciato sta interessando anche lo storico hotel Bolognese all’angolo tra i viali Torino e San Martino.

Nives Concolino