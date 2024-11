Un nuovo lungomare verde, in gennaio i lavori in viale Torino

Con i lavori di viale Ceccarini partirà un’altra importante opera pubblica all’inizio del prossimo anno: la riqualificazione del lungomare sud, a partire da piazzale Caduti del mare fino a viale Sangallo. L’area interessata sarà quella a mare di viale Torino dove sarà realizzata una pista ciclabile, un’area pedonale con il verde a schermare la zona dei pedoni dalla strada. In municipio lo definiscono un sistema ciclabile e pedonale abbracciato dal verde, senza barriere architettoniche e sicuro. Il servizio Verde del Comune ha ideato un sistema verde resiliente, che consentirà una bassa manutenzione. Si è optato per le le specie arboree ed arbustive autoctone nella realizzazione del waterfront sud lungo viale Torino. Dove non arriverà il Comune ci penseranno i privati, ovvero il Club del sole prossimo a partire con un ulteriore stralcio della riqualificazione dell’area dei campeggi, nella zona mare di viale Torino. Entro il 2026 il Comune intende completare l’opera fino al confine con Misano. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi affiancati e separati da una fascia alberata, attrezzata con sedute e portabici, percorribili a piedi e in bicicletta in sede protetta con pavimentazione drenante ed ecocompatibile. La riqualificazione del percorso pedonale sarà in continuità con il lungomare esistente. Saranno eliminate le barriere architettoniche lungo il viale. Il progetto di riqualificazione del lungomare avrà una lunghezza complessiva di oltre un chilometro, e verrà realizzato in due stralci. Il primo, che si estenderà per 600 metri, collegherà piazzale Marinai d’Italia con la zona all’altezza del bagno 29. L’inizio dei lavori è previsto per gennaio con l’obiettivo di chiudere il cantiere entro maggio. Il secondo stralcio, con l’inizio lavori fissato in settembre, arriverà fino a viale Sangallo.