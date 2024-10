Un taglio alle radici dei pini nei viali dei Mille e Ceccarini

Marciapiedi e ciclabili su cui diventa difficile non inciampare, figuriamoci percorrerli in carrozzina. Mentre in bici attenzione a dove si mettono le ruote. Da tempo non mancano le rimostranze per lo stato della ciclabili nella parte di viale Cecacrini alta, ma anche dell’asfalto di viale Emilia. Alla lista va aggiunto viale dei Mille, anch’esso con passaggi pedonali ormai devastati dalle radici dei pini. Il Comune ha dato inizio a una corposa opera di bonifica e rifacimento dei camminamenti a bordo strada con un investimento di mezzo milione di euro. "Queste vie di collegamento saranno oggetto di importanti interventi, necessari per garantire la sicurezza e la fruibilità di marciapiedi e strade, riparare i tratti dissestati a causa delle radici dei pini e della prolungata usura, ridurre disagi ed eventuali rischi per pedoni e ciclisti" spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. In viale Ceccarini alta è previsto il ripristino della pista ciclabile danneggiata sul lato Cattolica, oltre che della carreggiata stradale nel tratto compreso tra l’ospedale e la ferrovia. In viale dei Mille si procederà con l’allargamento dei marciapiedi per facilitare il passaggio dei disabili e la posa di sistemi ‘loges’ vicino agli attraversamenti stradali, per rendere più accessibile la via ai non vedenti. Inoltre, in corrispondenza delle alberature esistenti di viale dei Mille, verrà creata un’aiuola drenante per rendere permeabile l’area attorno alla base dei tronchi degli alberi. In viale Emilia è prevista la bonifica dei danni provocati dalle radici dei pini nel tratto tra la rotatoria delle vele e quella all’incrocio con viale Cervino.