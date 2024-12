Una festa Galactica. Il capodanno del Cocoricò diventa una compilation

Un festival di quattro giorni che diventa un progetto musicale con un’etichetta dedicata. È Galactica Nye, la kermesse che porterà migliaia di persone a vivere la musica elettronica e techno tra domani e Capodanno all’interno della piramide del Cocoricò. La pista si accenderà domani sera con l’Electro e acid house di artisti richiesti nel club d’Europa. Saranno in tre ad alternarsi in consolle. Christian Ab si è fatto conoscere per la sua ricerca e scoperta di brani unici nel panorama della musica elettronica. Con lui ci saranno anche Francesco del Garda e Quest con sonorità che spaziano in tutto lo spettro elettronico, dalla techno outrè all’electro e all’Ebm. In serata si esibirà anche Gnmr.

Rotto il ghiaccio si bisserà 48 ore più tardi, la sera del 30 dicembre. A dettare il ritmo sarà il dj francese Nico Moreno, tra i fondatori della label Blvckplvgue, che proporrà nuove sonorità di tendenza nel mondo della techno. L’onda ‘industrial’ dalla Francia arriverà nella Piramide. Con Moreno ci sarà al ‘Cocco’ anche Pawlowski con una musica piena di riferimenti cinematografici. Chiude l’hard techno di Jacopo Varen aka V111, che porterà il suo mix tra ricerca di nuove sonorità, ritmi veloci, suoni potenti e derivazioni dark e raw senza però tralasciare sonorità più introspettive. Il giorno successivo si brinderà al nuovo anno con una notte infinita tra Piramide e T-Room. Ben 13 dj ad alternarsi in consolle, dove si presenterà Adel con a fianco un idolo qual è Chris Liebing, tra i pesi massimi della storia della techno mondiale. Attesi anche Aligment con sonorità post-apocalittiche, Kobosil e il suo suono profondo, veloce e aggressivo. In consolle saliranno poi Mattia Trani, tra i più talentuosi della scena italiana, e Cirillo. una garanzia da oltre 30 anni. Chiuderanno la notte in Piramide il sound ipnotico dell’artista turco-olandese Oguz e la techno berlinese del producer e designer Patrick Mason. In T-Room sono attesi il duo italiano Ankkh, la giovane Daisy, il dj napoletano Gianni di Bernardo e il dj resident del Sound Department di Taranto, Spillo. Dalla Gran Bretagna arriverà Kymera, e da Kiev la dj Nikolina.

La quattro giorni di festival si chiuderà il primo giorno di gennaio, sempre al Cocoricò, dove si presenterà una stella della consolle, Ilario Alicante, per uno speciale di 3 ore. Una giornata arricchita da Cuartero, da dj Ralf, dalla britannica Fleur Shore. E ancora Leon con Santa Sansone, la dj danese e filippina Manda Moor, dj Creamcon Sean Afful e tra gli astri in ascesa Fantasm, noto anche come Kenzo Meservey. Ma il festival non finisce qui. L’esperienza ha dato origine a un progetto musicale che ha coinvolto i grandi dj di scena al Cocoricò. Con il Festival uscirà Icarius-Various artists volume 2, la compilation pubblicata da Galactica music, disponibile in tutte le piattaforme digitali ed anche in doppio vinile. Dodici tracce che spaziano della scena techno, all’elettronica, l’industriale, l’acid break fino alla hard techno.

"Abbiamo voluto unire il festival a un progetto discografico, attraverso una piattaforma che unisse gli artisti che si sono legati alla rassegna" racconta Mattia Trani, anima e protagonista del progetto. Presenti artisti di assoluto livello tra i quali anche Ellen Allien assieme a And, Flymeon, Gianni di Bernardo, Greg Willen, Mattia Trani, Marhu, Pisapia, Rian Wood, Scarlett, Valentinø e V111. Il tutto per un progetto di respiro mondiale.

Andrea Oliva