Una notte al ritmo degli anni ’90 . Al Frontemare si balla con Fargetta

Voglia di ‘dance’ al Frontemare che si appresta a una tre giorni di spettacolo che partirà venerdì con Mario Fargetta. Il Top Club Show Dinner ospiterà un deejay che ha fatto la storia in Italia. Era il 1988 quando cominciò a mixare nelle due trasmissioni radiofoniche cult di quel periodo e degli anni ’90: Deejay Time e la Deejay Parade, sempre al fianco di Albertino.

Fargetta è passato dalla consolle alla produzione musicale fino alla conduzione radiofonica. Un artista celebre per i suoi remix e brani dance di successo sfornati negli anni. L’appuntamento di venerdì partirà con la cena spettacolo (verso le 21,30) con il deejay set di Max Monti, che sarà affiancato per l’occasione dalla voce di Alex F. Al termine della cena salirà in consolle Fargetta, per una notte tutta da ballare. A curare la direzione artistica dello spettacolo sarà Cristina Venzi. Sarà possibile entrare anche dopo la cena per assistere allo spettacolo, in questo caso l’ingresso partirà dalle 23,30.

Sabato si bissa al Frontemare con il format Voglio tornare negli anni ‘90. Si parte alle 20 e sarà possibile cenare seguendo le possibilità offerte dal club. Poi dalle 22,30 si accende la serata con il deejay set che farà ballare tutti fino a tarda notte con le migliori hit degli anni ‘90. Anche in questo caso sarà possobile entrare dopo la cena, a partire dalle 22,30. La domenica chiuderà la tre giorni di musica del Frontemare: si parte con l’apericena per poi scatenarsi al ritmo della musica latino americana. La serata si accenderà alle 19 e a seguire dj Mauro Catalini e lo staff Urban Italy scalderanno la pista tra salsa, bachata, reggaeton e tanto altro.