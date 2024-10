Una storia di successo. Auto e nuovi modelli, garanzia di grande qualità

Dalle Marche alla Romagna, portando con sé un mandato ufficiale per commercializzare il marchio Nissan sulle strade di Rimini. Ha inaugurato mercoledì scorso il concessionario Diba, specializzato nella vendita dei gioiellini della casa automobilistica giapponese. Il gruppo, già presente a Pesaro e in altri comuni marchigiani ora arriva anche in riviera, portando per la prima volta il marchio Nissan in città. Una nuova apertura in grande stile, al numero 235 di via Flaminia, in cui ha portato i suoi saluti anche l’amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro. "Quella tra Nissan e il gruppo Diba è una storia di successo e soprattutto fiducia tra le due parti – spiega l’a.d.–. Avere una rappresentanza così importante raddoppia il nostro interesse territoriale, dal solo Pesaro ora il marchio arriva anche a Rimini. La città è sempre stata sotto la media nazionale nelle vendite di Nissan e sono proprio queste le realtà su cui dobbiamo puntare". Oltre alla nuova apertura, la grande protagonista dell’evento è stata senza dubbio tutta la gamma di crossover elettrificati Nissan, tra cui il modello di punta Qashqai E-power che nel 2024 si è rinnovato profondamente a partire dal design esterno ancora più moderno e dinamico. Nuovi anche gli interni con materiali di qualità e finiture di pregio. Una delle punte di diamante del modello sono gli innovativi sistemi di assistenza alla guida più reattivi che garantiscono un migliore controllo in ogni situazione e nuovi sistemi di connettività. "Il mercato dell’elettrificato in Italia è piuttosto ristagnante – riprende Toro -. Ormai le tendenze sono queste, quasi un’auto su due utilizza l’elettrico a dispetto delle motorizzazioni tradizionali. Nel nostro Paese però manca l’aggancio finale e per questo motivo nella nostra gamma di automobili proponiamo l’allestimento E-power, una via di mezzo per abituare i nostri clienti all’innovazione delle automobili future". L’inaugurazione della concessionaria Diba porta con sé anche un aumento dell’organico nell’azienda che passerà da 15 a 17 risorse dedicate direttamente a Nissan. "L’apertura del sito di Rimini è un importante segno di fiducia e riconoscimento di Nissan all’impegno e alla professionalità di tutta la squadra Diba – spiega il titolare della concessionaria Luca Dolcini -. Tutto questo non vuole essere un punto di arrivo, ma di partenza per nuovi obiettivi e successi, grazie anche ai prodotti e ai servizi innovativi che Nissan ci mette a disposizione".

Federico Tommasini