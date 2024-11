United Riccione, ancora un addio. Rescinde il bomber Ortolini

Il mercato dello United Riccione è una macchina sempre in movimento. I biancazzurri hanno appena conquistato la loro seconda vittoria in campionato e ieri è arrivato il terzo addio nel giro di una decina di giorni. Raffaele Ortolini non è più un giocatore dello United. A quattro mesi dal suo arrivo nella Perla Verde, l’attaccante ha rescisso il contratto che lo avrebbe legato al club del presidente Cassese fino al termine della stagione. L’avventura di Ortolini, per buona parte di questa stagione anche capitano dei biancazzurri, al Riccione si chiude, così, con 10 presenze in campionato e nessun gol realizzato (1 presenza anche in Coppa Italia e in quel caso due reti realizzate). Un addio che, comunque, era decisamente nell’aria considerando che nelle ultime due partite Ortolini non era nemmeno finito nella lista dei convocati di mister Beoni. Il Riccione guarda comunque avanti e almeno in questi primi giorni della settimana intende godersi il successo di domenica scorsa, il primo davanti al pubblico amico del ’Calbi’, contro la Pistoiese. Tre punti pesantissimi messi in tasca e che rappresentano una sana boccata d’ossigeno per la squadra biancazzurra. Che con l’arrivo al timone del direttore tecnico Giglio è destinata a cambiare decisamente faccia.

Infatti, quello di Ortolini non è stato l’unico addio delle ultime settimane. Prima di lui avevano fatto la valigia il centrocampista Mattia Cozzari e il difensore Alessandro Rossi, altri due punti forti del mercato estivo dei biancazzurri. Ma nel frattempo ha preso casa a Riccione il difensore Liberato Russo, già in campo nell’undici di partenza di domenica scorsa contro la Pistoiese. Da oggi la truppa di mister Beoni, passata la sbornia da primo successo casalingo, inizieranno immediatamente a puntare il mirino sul prossimo avversario. Perché domenica sul campo del Sasso Marconi non sarà di certo una passeggiata. E la classifica, nella sua parte più bassa, non consente di certo di potersi rilassare un attimo con tante squadre raggruppate in una manciata di punti. Il Riccione viaggia a quota 11, in compagnia dei vicini di casa del San Marino, ma anche di Prato e Zenith Prato. Poco più in alto, staccato di un solo punticino, c’è il Fiorenzuola. E di due il Progresso. E là sotto, in solitudine all’ultimo posto, c’è la Sammaurese.