‘Uno smash per la vita’ nel ricordo di Giada Penserini

Sport, solidarietà e prevenzione. A Pietracuta scende in campo ‘Uno smash per la vita’, seconda edizione dell’omonimo torneo solidale di padel organizzato da Aido Emilia-Romagna e dal Circolo tennis Valmarecchia. Quest’anno spicca, sabato, l’appuntamento col trofeo Memorial Giada Penserini. I familiari della sedicenne deceduta in un incidente, e i cui organi sono stati donati, consegneranno il riconoscimento al migliore classificato del torneo di padel. Sabato si parte alle 14.30 con il torneo di padel 2 x 2: si sfideranno coppie composte da atleti portatori di trapianto, dializzati, loro familiari, operatori del 118, infermieri e medici. Nello stesso pomeriggio si giocherà anche un torneo di tennis. Alle 17 prenderà il via una camminata finalizzata a far scoprire i benefici dell’attività motoria, coordinata dai tecnici del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl. Per l’occasione tutti i partecipanti indosseranno la t-shirt dell’evento con la scritta: "Io dono non so per chi ma so perché". Ci si potrà inoltre sottoporre gratuitamente a una consulenza specialistica nefrologica. Testimonial trapiantati e medici interverranno durante le premiazioni.