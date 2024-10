"Un’odissea per portare i bimbi all’asilo"

Le mamme di Cattolica alzano la voce e chiedono più parcheggi in centro, specie vicino alle scuole ed agli asili, ma anche più collaborazione da amministrazione comunale e vigili urbani "Sono mamma di due bambini che frequentano l’Istituto Maestre Pie dell’ Addolorata in Piazza Mercato – spiega Caterina –. Purtroppo l’ asilo in questione è situato in una zona centrale, dove da sempre c’è un grave problema di parcheggio: gli stalli disponibili nelle vicinanze dell’asilo sono pochi, e praticamente tutti a pagamento. Inoltre, nelle ore di uscita ed entrata dei bambini all’asilo non bastano, perchè ovviamente sono sempre occupati dalle macchine di altri genitori, per cui trovare parcheggio in quei pochi minuti di sosta è un problema non da poco".

E non finisce qui: "Pochi giorni fa, presa dalla fretta – continua – ho lasciato l’auto in un posteggio che dista 300 metri circa dall’asilo. Purtroppo non mi sono resa conto che era a strisce blu. Nei pochi minuti necessari a prendere i bambini e tornare alla macchina ho trovato una bella multa sul cruscotto. E mi è capitato di vedere anche altre mamme nella mia situazione, in questi giorni. Vorrei evidenziare che quella in cui si trova l’ asilo è una zona centrale. Credo che nei minuti di entrata ed uscita dall’asilo la Polizia Municipale potrebbe col buon senso aiutare tutte noi a far defluire meglio il traffico e magari aspettando un attimo a elevare verbali. La legge è legge ma è una situazione davvero complessa quella che sto esponendo".

E poi: "Sarebbe bello chiedere al sindaco di Cattolica perché non si creano davvero nuovi posteggi in centro? Tutti gli attuali parcheggi disponibili e le aree di sosta a pagamento non sono minimamente sufficienti", conclude la mamma,portavoce di un problema annoso e condiviso anche da altre mamme dei bimbi dell’asilo. Il tema dei parcheggi resta un nodo importante per il centro città di Cattolica. Da alcuni mesi commercianti e categorie economiche, anche spinti dalla crisi, chiedono un tavolo di lavoro ed un progetto per realizzare nuove centinaia di posti auto: dal silos in zona a mare a un possibile parcheggio interrato magari in piazza Roosevelt.

Luca Pizzagalli