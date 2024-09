Uomo nudo corre intorno al grattacielo inseguito dai militari

Sarà stato il caldo, a giocare un brutto scherzo all’uomo di origine straniera che ieri pomeriggio ha avuto la bella idea di spogliarsi completamente nudo e di fare una camminata per Marina Centro. Un avvistamento insolito dell’uomo che è stato visto prima fare il giro intorno al grattacielo, per poi continuare su viale principe Amedeo.

La scena non ha mancato di attirare l’attenzione degli atuomobilisti in transito che hanno subito segnalato l’uomo alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per acciuffare dopo un breve inseguimento l’esibizionista e costringerlo a rivestirsi.