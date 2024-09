Va a rubare al supermercato, ma incontra i carabinieri al bar

Una fuga durata poco quella dell’uomo che ieri mattina ha tentato di rubare alcuni articoli dal supermercato In’s di Riccione. Una corsa terminata direttamente davanti ai carabinieri che in quello stesso momento si trovavano nel bar in cui il malvivente cercava di nascondersi. I militari vedendosi di fronte l’uomo lo hanno quindi arrestato e condotto in caserma.

Il ladro, un italiano sulla trentina, ieri intorno alle 8 è entrato nel punto vendita di viale Ceccarini e camminando per le corsie ha fatto razzia di quanti più prodotti possibile, nascondendoseli addosso. Le azioni dell’uomo non sono di certo passate inosservate alla cassiera del supermercato che, vedendolo dirigersi a passo di marcia verso l’uscita a mani vuote, non ha esitato un secondo e lo ha bloccato, intimandogli di lasciare lì tutta la merce. Il ladro trovandosi alle strette, dopo aver inizialmente negato le accuse, ha vuotato il sacco tirando fuori da giubbotto, pantaloni e maglietta gli articoli rubati qualche minuto prima. Fulminea è stata quindi la chiamata ai carabinieri per segnalare il furto sventato. Ma neanche il tempo di terminare la chiamata che il ladro era già scappato. Alle forze dell’ordine non restava che la descrizione di un individuo con vestiti e cappello completamente neri che a quel punto avrebbe potuto nascondersi in qualsiasi posto della città.

Ma il fato ha assistito le forze dell’ordine. Il malvivente ha scelto di rifugiarsi proprio nel bar affianco al supermercato, distante una ventina di metri. Ironia della sorte, nello stesso locale una pattuglia di militari dell’Arma stava bevendo un caffè dopo aver terminato il turno di lavoro. La corsa dello sfortunato ladro è dunque terminata dentro la gazzella dei carabinieri con le manette ai polsi ed in seguito davanti al giudice del tribunale di Rimini.

Federico Tommasini