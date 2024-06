Valeria si sfoga: "Vogliono incastrare Louis"

Tutti contro tutti. L’armonia del tavolino, quello nei giardini di via del Ciclamino dove a pochi giorni dal delitto di Pierina i quattro sospettati ancora si sedevano insieme per discutere di una comune strategia difensiva è solo un lontano ricordo. La relazione extraconiugale tra Dassilva e la Bianchi sbattuta in prima pagina, i veleni tra vicini, l’indagine a carico di Louis. Il tempo tiranno ha spazzato via l’armonia dal quadrato di sospettati ai cui vertici stavano Manuela Bianchi, il fratello Loris, Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci.

A spingere definitivamente giù dal burrone anche l’ultima regola del ’non puntarsi il dito’ ci ha pensato l’iscrizione di Dassilva al registro degli indagati, con la moglie Valeria che – intercettata dai microfoni della trasmissione ’Quarto Grado’ – ha fatto intendere: "Indagate anche Manuela e Loris". "Credo che questa indagine si allargherà, io me lo auguro", ha testualmente riferito la Bartolucci, sostenendo quindi che "Qualcuno qui ha fatto una semina di sassolini che porta a guardare in un’unica direzione, quella di Louis. Non è difficile capire chi possa essere... Quattro meno due, fa due".

E lo scontro non è solo tra i protagonisti del giallo, ma anche tra i consulenti di parte, dopo che la stessa criminologa Roberta Bruzzone (che assiste Dassilva) in diretta si è confrontata con Davide Barzan (consulente di Manuela). A infiammare il dibattito è stata la considerazione di Bruzzone per cui "Manuela era a rischio dissociazione e aveva un movente ben più solido di Louis...". Tutti, contro tutti, appunto.

