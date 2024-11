Variazione di bilancio da 800mila euro. Risorse per la nuova rotatoria in via Perugia

L’amministrazione comunale marignanese ha approvato la variazione di bilancio per il 2024. La variazione ammonta ad oltre 800mila euro, grazie al recupero dell’evasione Imu (per 115mila euro), contributi extra-comunali, oneri di urbanizzazione e monetizzazione. L’amministrazione ha, quindi, stanziato 230mila euro per la realizzazione della rotatoria di via Perugia, altri 50mila euro per ultimare la progettazione della nuova scuola primaria, giunta alla fase esecutiva, oltre a 375mila euro per i futuri progetti di rigenerazione diffusa delle frazioni e dei parchi marignanesi. "Sempre in tema sicurezza – ribadisce l’amministrazione comunale – sono state stanziate risorse per la verifica di stabilità ed il monitoraggio dello stato del patrimonio arboreo di circa 100 esemplari presenti nel territorio comunale".