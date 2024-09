Vecchioni ricevuto dai Reggenti. E stasera c’è il concerto

Ieri nel tardo pomeriggio è stato ricevuto in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, questa sera sarà sul palco al Parco Laiala per beneficenza. Roberto Vecchioni con le sue canzoni sarà il protagonista serale di Sogna ragazzo sogna, l’evento benefico organizzato dalla segreteria di Stato al Turismo con il patrocinio dell’intero

Congresso di Stato. Un evento nato la scorsa stagione e che subito ha conquistato i sammarinesi. L’obiettivo, dichiarato e raggiunto già la scorsa estate, è quello di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. E farlo in un modo diverso dal solito, a portata di bambini. Infatti, in un contesto giocoso e tutto dedicato ai più piccoli e alle famiglie, oggi al parco di Serravalle verranno raccontate quelle che sono le opportunità che la ricerca offre a chi viene colpito dalle peggiori malattie. L’edizione 2024 scatterà questo pomeriggio, a partire dalle 16, e l’ospite musicale dell’evento sarà, appunto, il cantautore italiano Roberto Vecchioni che si esibirà gratuitamente alle 21. "La collaborazione sinergica fra sponsor privati e contributo pubblico – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – ha permesso di realizzare un evento di altissimo profilo. Con oltre 5000 presenze, sono stati raggiunti nel 2023 risultati unici e una raccolta fondi in linea con gli obiettiviche ci eravamo prefissati". Un evento che si aprirà alle 16 con gonfiabili, trucca-bimbi, spettacoli di magia e intrattenimento, stand gastronomici e tanta musica per i più piccoli, ma non solo. Saranno presenti numerose associazioni sammarinesi, culturali e benefiche.

Alle 19, si terrà una tavola rotonda che metterà a confronto medici e specialisti sul tema della ricerca e dell’onco-ematologia pediatrica. Dalle 20, poi, gli interventi musicali di San Marino United Artists e San Marino Concert Band, alle 20.15 l’esibizione dell’artista sammarinese che parteciperà all’edizione 2024 di Junior Eurovision Song Contest a Madrid. Che verrà svelato in anteprima proprio questa sera. La serata si concluderà con il concerto del ‘professore della musica italiana’, a ingresso gratuito. "Amici di San Marino – ha detto Vecchioni in un messaggio sui social quale giorno fa – per la prima volta sarò lì a cantare tra voi".